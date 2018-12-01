В Германии покажут новый фильм о допинге в российском спорте

СЕГОДНЯ 13:18 2018-12-01T13:18:33+03:00

Журналист Хайо Хеппельт представит очередную часть киносерии, в которой расскажет как WADA работает с осведомителями

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Немецкий телеканал ARD представить очередную часть серии документальных фильмов журналиста Хайо Зеппельта о случаях применения допинга. Премьера киноленты запланирована на воскресенье, 2 декабря. В ее создании принял участие британский журналист Ник Батлер.

Напомним, что ARD с 2014 года выпускает сюжеты, в которых говорится о якобы систематическом применении запрещенных веществ нашими спортсменами.

В новой части фильма будет рассказываться о том, как глава Всемирного антидопингового агентства WADA Крейг Риди работает с осведомителями. Об этом сам создатель киноленты сообщил в своем микроблоге в Twitter

Напомним, что именно фильмы Зеппельта послужили поводом для лишения Всероссийской федерации легкой атлетики членства в Международной ассоциации. В результате наши спортсмены были отстранены от участия в Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.

При этом, как писал сайт kp.ru ранее, ни автор расследования, ни его главный "информатор" Григорий Родченков так и не смогли предоставить неопровержимых доказательств применения допинга российскими атлетами.