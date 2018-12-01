2018-12-01T13:45:14+03:00
Общество

Онищенко назвал лукавыми данные ВОЗ по случаям заражения ВИЧ в России

Доктор медицинских наук указал на то, что если людей в других странах не обследовали на наличие вируса - это еще не означает его отсутствие
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Геннадий ОнищенкоГеннадий ОнищенкоФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Первый заместитель комитета Госдумы по образованию и науке, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко назвал лукавыми и не совсем корректными данные Всемирной организации здравоохранения о темпах распространения ВИЧ в России. По мнению заслуженного врача, представленный ВОЗ доклад свидетельствует о политической ангажированности его авторов.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее международная организация объявила Россию лидером по темпам заражения ВИЧ среди всех стран Европы. В общей сложности на Западе в 2017 году было зафиксировано 160 тысяч случаев ВИЧ, при этом 130 тысяч из них приходятся на восточную часть. Более того, только в нашей стране было зарегистрировано 104 тысячи таких диагнозов.

Онищенко же указал на то, что в России проводится ранняя диагностика этого иммунного заболевания, тогда как, например, Украина практически прекратила скрининг, а Белоруссия обследует граждан только по показаниям. Европейские страны, в свою очередь, полностью отказались от такой практики.

"Что же получается? Франция за 2017 год выявила всего шесть тысяч ВИЧ-инфицированных. Это просто несерьезно — получается, что они фактически вообще никого не обследуют! Не хочу сказать, что в России с этим все в порядке. Да, у нас с ВИЧ сложная ситуация, но и присваивать нам столь сомнительное первенство не стоит", - цитирует ФАН депутата.

По его данным, только за десять месяцев 2018 года в России выявлено 85 тысяч ВИЧ-инфицированных.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Украинские власти не пропустили через границу почти сто россиян
В Приморье программу благоустройства «400 дворов» увеличили до «1000 дворов»
В Европарламенте подготовили резолюцию с призывом остановить реализацию «Северного потока-2»
Горбачев выразил соболезнования в связи со смертью Джорджа Буша-старшего
В Германии покажут новый фильм о допинге в российском спорте
СК возбудил дело по факту схода с рельсов поезда в Омской области
Европарламент предложил разорвать соглашение о партнерстве с Россией
Полиция Парижа применила слезоточивый газ против протестующих
Песков: отмена встречи Путина и Трампа грозит ростом напряженности
Секретариат ОПЕК рекомендовал странам-экспортерам нефти сократить добычу
Песков заявил, что Путин готов продолжить диалог с Трампом
Появилось видео с испытаний новой российской противоракеты системы ПРО
В Турции пилот до слез растрогал своего учителя, оказавшегося на борту самолета
Трамп соболезнует в связи со смертью Джорджа Буша-старшего
ВКС провели успешный пуск модернизированной противоракеты системы ПРО
Замминистра Украины напал на депутата Верховной рады в прямом эфире
Джордж Буш-младший подтвердил кончину своего отца
В ООН осудили обстрел гуманитарной группы в сирийском Дейр-эз-Зоре
Трамп заявил, что не хочет ужесточать таможенные пошлины на товары из Китая