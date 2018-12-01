Онищенко назвал лукавыми данные ВОЗ по случаям заражения ВИЧ в России

СЕГОДНЯ 13:45 2018-12-01T13:45:14+03:00

Доктор медицинских наук указал на то, что если людей в других странах не обследовали на наличие вируса - это еще не означает его отсутствие

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Первый заместитель комитета Госдумы по образованию и науке, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко назвал лукавыми и не совсем корректными данные Всемирной организации здравоохранения о темпах распространения ВИЧ в России. По мнению заслуженного врача, представленный ВОЗ доклад свидетельствует о политической ангажированности его авторов.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее международная организация объявила Россию лидером по темпам заражения ВИЧ среди всех стран Европы. В общей сложности на Западе в 2017 году было зафиксировано 160 тысяч случаев ВИЧ, при этом 130 тысяч из них приходятся на восточную часть. Более того, только в нашей стране было зарегистрировано 104 тысячи таких диагнозов.

Онищенко же указал на то, что в России проводится ранняя диагностика этого иммунного заболевания, тогда как, например, Украина практически прекратила скрининг, а Белоруссия обследует граждан только по показаниям. Европейские страны, в свою очередь, полностью отказались от такой практики.

"Что же получается? Франция за 2017 год выявила всего шесть тысяч ВИЧ-инфицированных. Это просто несерьезно — получается, что они фактически вообще никого не обследуют! Не хочу сказать, что в России с этим все в порядке. Да, у нас с ВИЧ сложная ситуация, но и присваивать нам столь сомнительное первенство не стоит", - цитирует ФАН депутата.

По его данным, только за десять месяцев 2018 года в России выявлено 85 тысяч ВИЧ-инфицированных.