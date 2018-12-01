В Европарламенте подготовили резолюцию с призывом остановить реализацию «Северного потока-2»

СЕГОДНЯ 14:23 2018-12-01T14:23:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Европарламенту предложили проект резолюции об отношениях с Россией, которая содержит требование прекратить строительство газопровода «Северный поток-2». В настоящее время документ находится на рассмотрении комитета ЕП по иностранным делам.

Автор инициативы, депутат от Латвии Сандра Калниете, предлагает зафиксировать в резолюции, что Россия и ЕС останутся ключевыми экономическими партнерами в обозримом будущем, но «Северный поток-2» якобы «усиливает зависимость союза от поставок российского газа, угрожает внутреннему рынку и не соответствует энергетической политике Евросоюза и поэтому должен быть остановлен».

Также проект резолюции призывает к скорейшему созданию «интегрированного Европейского энергетического союза», в состав которого в будущем войдут восточные партнеры.

Напомним, проект газопровода «Северный поток-2» подразумевает строительство двух ниток из России в Германию по дну Балтийского моря. Их суммарная мощность составит 55 млрд кубометров в год, окончание работ запланировано на конец 2019 года.

Российская сторона настаивает на полностью коммерческом и конкурентном характере «Северного потока—2», аналогичного мнения придерживаются в Берлине, но с оговоркой, что транзит газа через территорию Украины должен быть сохранен.

Поддержку проекту оказывают крупные энергетические компании из ФРГ, Австрии и Франции. Против выступают Украина, страны Прибалтики, Польша и США, которые имеют свои амбициозные планы на европейский рынок газа.