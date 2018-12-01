В Приморье программу благоустройства «400 дворов» увеличили до «1000 дворов»

СЕГОДНЯ 14:27 2018-12-01T14:27:22+03:00

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В Приморье программа «400 дворов» превратилась в «1000 дворов»: инициатором увеличения количества дворов, который будут благоустроены в 2019 году, стал врио губернатора края Олег Кожемяко. По словам главы региона, решение было принято благодаря активной поддержке приморцев. С 10 ноября по 1 декабря в оргкомитет программы поступило почти 3,5 тыс. заявок из всех городских округов и муниципальных районов Приморья. Более 15 тыс. человек приняли участие в голосовании и почти 70 тыс. отдали подписи за благоустройство своих дворов.

- Понятно, что все заявки пока наш бюджет не потянет. Но я принял решение уже в 2019 году увеличить количество дворов с 400 до 1000, - отметил Олег Кожемяко.

Большая часть участников голосования (78%) попросила установить в их дворах детские и спортивные площадки.

- Мы будем создавать условия для занятий спортом в каждом населенном пункте. Современные спортивные площадки должны появиться во многих дворах Приморья, - прокомментировал врио губернатора Примоского края. - Мы поддерживаем этот выбор и поможем реализовать то, что нужно жителям. Работа власти должна опираться на мнение и желания людей.

Список дворов, победивших в народном голосовании, будет известен 5 декабря. Работы по их благоустройству пройдут с мая по ноябрь 2019 года.