Украинские власти не пропустили через границу почти сто россиян

СЕГОДНЯ 14:35 2018-12-01T14:35:50+03:00

В то же время в страну въехали 780 граждан РФ

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После усиления мер контроля 30 ноября украинские пограничники не пропустили через границу 99 россиян. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.

«Всего непосредственно на границе с Россией не было пропущено 99 граждан Российской Федерации. Подавляющее большинство из них не смогло подтвердить цели своей поездки в Украину, часть не имела необходимых документов для въезда в Украину. Еще была часть тех, кто превысил срок пребывания в нашей стране», - заявил глава пресс-службы ведомства Андрей Демченко в эфире телеканала «112.Украина».

В то же время, по его словам, в Украину въехали более 780 граждан РФ. Также утверждается, что в пятницу российская сторона отказала во въезде 40 украинцам, а всего за последние три дня – более чем 110.

Накануне Госпогранслужба Украины усилила меры контроля за пересекающими границу страны, а также ограничила въезд иностранцев, прежде всего граждан РФ в возрасте от 16 до 60 лет.