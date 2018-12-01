В США пассажирский самолет потерял обшивку двигателя прямо в полете

СЕГОДНЯ 15:10 2018-12-01T15:10:45+03:00

Один из пассажиров Airbus 320 заснял на видео поломку, из-за которой лайнеру пришлось вернуться в аэропорт Лас-Вегаса [видео]

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Пассажирский самолет американской авиакомпании Frontier Airlines прямо во время полета потерял обшивку с одного из двигателей.

Инцидент произошел с лайнером Airbus 320, который в минувшую пятницу утром вылетел из аэропорта Мак-Карран в Лас-Вегасе и должен был приземлиться в Тампу штата Флорида. Однако спустя всего несколько минут после взлета пассажиры заметили, что от одного из двигателей оторвался кусок обшивки. На видео, который заснял один из очевидцев случившегося, видео, что поломка оголила механизм.

В США пассажирский самолет во время полета потерял обшивку двигателя.

Пассажиры сразу же сообщили об инциденте проводникам, и экипаж принял решение вернуться обратно в аэропорт.

"Наши пилоты следовали процедуре и немедленно вернулись в аэропорт. Двигатель продолжал нормально работать, и самолет Airbus 320 благополучно приземлился", - прокомментировала ситуацию пресс-секретарь авиакомпании Эллисон Редмон.

Между тем, в момент инцидента на борту лайнера находился 171 пассажир и шесть членов экипажа, передает USA Today,

Сайт kp.ru писал о том, что в апреле этого года одна из деталей отвалилась также от самолета авиакомпании Air India. Из-за сильной турбулентности на колени одной из пассажирок вывалился иллюминатор. Также пооткрывались верхние багажные отделения, и оттуда повыпадали вещи. Пострадали три человека.