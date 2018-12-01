2018-12-01T15:30:26+03:00
В мире

В Китае установили размер вознаграждения за доносы о нелегальном контенте

Теперь информирующих о распространении запрещенных материалов граждан будут поощрять финансово
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Власти Китая решили пересмотреть программу и четко определить, какое вознаграждение за какой "донос" полагаетсяВласти Китая решили пересмотреть программу и четко определить, какое вознаграждение за какой "донос" полагаетсяФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В Китае стартовал новый этап кампании по борьбе с распространением нелегального контента, и теперь власти окончательно определились с размером вознаграждения за доносы.

Так, определено, что сумму финансового поощрения будет высчитываться по заранее прописанной схеме и составит около 2% от дохода с каждой отдельной публикации. При этом вознаграждение не должно превышать 86 тысяч долларов. Если же доход от материалов рассчитать невозможно или он слишком мал, то в зависимости от ценности информации сумма поощрения составит 145-720 долларов.

По данным Всекитайской канцелярии по борьбе с порнографией и нелегальной печатной, аудио- и видеопродукцией, чтобы сделать доном, гражданам необходимо будет обратиться в специализированные органы. Сделать это можно было и раньше, но сумма вознаграждения не была четко прописана. Ожидается, что изменения поспособствуют увеличению количеству активных граждан.

Между тем, как сообщает РИА Новости, особое внимание правоохранители будут уделять доносам о публикациях порнографического, оскорбляющего и вредоносного характера, которые могут нанести ущерб моральному и физическому здоровью несовершеннолетних, а также подорвать авторитет и идеологию государства. Сюда же относятся фейковые новости.

Сайт kp.ru писал о том, что возможность поощрять информаторов ранее получила и российская полиция. Суммы вознаграждения за помощь в раскрытии преступлений варьируются от 50 тысяч до 10 миллионов рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Джефф Монсон планирует завершить спортивную карьеру в следующем году
Путин позавтракал с Меркель на саммите G20
Путин выразил глубокие соболезнования сыну Джорджа Буша-старшего
В США пассажирский самолет потерял обшивку двигателя прямо в полете
Полиция задержала 60 протестующих в Париже
Украинские власти не пропустили через границу почти сто россиян
В Приморье программу благоустройства «400 дворов» увеличили до «1000 дворов»
В Европарламенте подготовили резолюцию с призывом остановить реализацию «Северного потока-2»
Горбачев выразил соболезнования в связи со смертью Джорджа Буша-старшего
Онищенко назвал лукавыми данные ВОЗ по случаям заражения ВИЧ в России
В Германии покажут новый фильм о допинге в российском спорте
СК возбудил дело по факту схода с рельсов поезда в Омской области
Европарламент предложил разорвать соглашение о партнерстве с Россией
Полиция Парижа применила слезоточивый газ против протестующих
Песков: отмена встречи Путина и Трампа грозит ростом напряженности
Секретариат ОПЕК рекомендовал странам-экспортерам нефти сократить добычу
Песков заявил, что Путин готов продолжить диалог с Трампом
Появилось видео с испытаний новой российской противоракеты системы ПРО
В Турции пилот до слез растрогал своего учителя, оказавшегося на борту самолета
Трамп соболезнует в связи со смертью Джорджа Буша-старшего
ВКС провели успешный пуск модернизированной противоракеты системы ПРО
Замминистра Украины напал на депутата Верховной рады в прямом эфире
Джордж Буш-младший подтвердил кончину своего отца
В ООН осудили обстрел гуманитарной группы в сирийском Дейр-эз-Зоре
Трамп заявил, что не хочет ужесточать таможенные пошлины на товары из Китая