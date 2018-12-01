В Китае установили размер вознаграждения за доносы о нелегальном контенте

СЕГОДНЯ 15:30 2018-12-01T15:30:26+03:00

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В Китае стартовал новый этап кампании по борьбе с распространением нелегального контента, и теперь власти окончательно определились с размером вознаграждения за доносы.

Так, определено, что сумму финансового поощрения будет высчитываться по заранее прописанной схеме и составит около 2% от дохода с каждой отдельной публикации. При этом вознаграждение не должно превышать 86 тысяч долларов. Если же доход от материалов рассчитать невозможно или он слишком мал, то в зависимости от ценности информации сумма поощрения составит 145-720 долларов.

По данным Всекитайской канцелярии по борьбе с порнографией и нелегальной печатной, аудио- и видеопродукцией, чтобы сделать доном, гражданам необходимо будет обратиться в специализированные органы. Сделать это можно было и раньше, но сумма вознаграждения не была четко прописана. Ожидается, что изменения поспособствуют увеличению количеству активных граждан.

Между тем, как сообщает РИА Новости, особое внимание правоохранители будут уделять доносам о публикациях порнографического, оскорбляющего и вредоносного характера, которые могут нанести ущерб моральному и физическому здоровью несовершеннолетних, а также подорвать авторитет и идеологию государства. Сюда же относятся фейковые новости.

Сайт kp.ru писал о том, что возможность поощрять информаторов ранее получила и российская полиция. Суммы вознаграждения за помощь в раскрытии преступлений варьируются от 50 тысяч до 10 миллионов рублей.