Глава МИД ФРГ: Отказ Европы от «Северного потока-2» никому не принесет выгоды

СЕГОДНЯ 16:26 2018-12-01T16:26:55+03:00

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Газопровод «Северный поток-2» является сугубо коммерческим проектом, и отказ от него немецких и, в целом, европейских компаний никому не принесет выгоды. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

«Это коммерческий проект. Никому не будет лучше, если немецкие и европейские компании откажутся (от него)», - подчеркнул Маас в интервью изданию Neue Osnabrucker Zeitung.

По словам Мааса, Берлин ясно дал понять, что «Северный поток-2» осуществляется только при условии, что транзит газа через Украину будет сохранен после 2019 года, соответствующие гарантии были получены от российской стороны.

Ранее Европарламенту предложили проект резолюции, предусматривающий остановку строительства газопровода «Северный поток-2», который якобы усиливает зависимость Европы от российского газа и «не соответствует энергетической политике» ЕС.

Напомним, проект газопровода «Северный поток-2» подразумевает строительство двух ниток из России в Германию по дну Балтийского моря. Их суммарная мощность составит 55 млрд кубометров в год, окончание работ запланировано на конец 2019 года.

Российская сторона настаивает на полностью коммерческом и конкурентном характере «Северного потока—2», аналогичного мнения придерживаются в Берлине, но с оговоркой, что транзит газа через территорию Украины должен быть сохранен.

Поддержку проекту оказывают крупные энергетические компании из ФРГ, Австрии и Франции. Против выступают Украина, страны Прибалтики, Польша и США, которые имеют свои амбициозные планы на европейский рынок газа.