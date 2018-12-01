Астрофизика и известного популяризатора науки Нила Тайсона обвинили в домогательствах

СЕГОДНЯ 22:27 2018-12-01T22:27:05+03:00

Сразу две женщины заявили, что ведущий шоу «Космос: пространство и время» повел себя в их отношении неподобающим образом

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Сразу две женщины обвинили известного американского астрофизика и популяризатора науки Нила Деграсса Тайсона в сексуальных домогательствах. Начальство телеведущего с телеканалов National Geographic и FOX уже пообещало разобрать в ситуации и проверить эти утверждения «с опорой на факты».

Об этом сообщает газета Independent.

Одной из заявительниц является доцент физики и астрономии в Бакнеллском университете Кейтилин Аллерс. По ее словам, Тайсон «ощупал» ее на вечеринке после встречи Американского астрономического общества в 2009 году. В свою очередь, к ней присоединилась бывшая личная ассистентка телеведущего Эшли Уотсон – последняя утверждает, что была вынуждена уволиться из-за постоянных приставаний босса.

Новые обвинения в адрес астрофизика прозвучали спустя год после того, как певица Чия Амет (Tchiya Amet) рассказала, что Тайсон якобы изнасиловал ее в студенческие годы.

В настоящее время расследование этих обвинений продолжается, а продюсеры ТВ-шоу «Космос» с участием Нила Деграсса Тайсона уже готовятся к худшему.

«Гланое кредо шоу «Космос» - следовать доказательствам, независимо от того, к чему это приведет. Ничего другого продюсеры «Космоса» в этой ситуации сделать не могут. Мы стремимся к тщательному расследованию этого дела и готовы действовать в соответствии с полученными выводами», - говорится в заявлении авторов шоу.

Нил Деграсс Тайсон — доктор физических наук, популяризатор астрономии, писатель и телеведущий. С 1996 года и по настоящее время является директором планетария Хейдена в Американском музее естественной истории на Манхэттене. Награждён почётной медалью НАСА «За выдающуюся общественную службу». Документальный сериал «Космос: пространство и время» с участием Тайсона удостоился премии «Эмми».