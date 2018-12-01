Клинцевич: Приостановка соглашения о сотрудничестве и партнерстве между Россией и ЕС не имеет смысла

СЕГОДНЯ 22:47 2018-12-01T22:47:44+03:00

Сенатор напомним, что, независимо от решений Европарламента, контакты между Москвой и Брюсселем и так ведутся только по темам, представляющим взаимный интерес

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Предложенная в Европарламенте приостановка соглашения о сотрудничестве и партнерстве с Россией ничего не изменит в экономическом смысле. Такое мнение выразил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Собственно, принципиально в экономическом смысле ничего не изменится, если это предложение даже будет реализовано. И сегодня сотрудничество между ЕС и Россией во многом осуществляется только по тем темам, которые представляют взаимный интерес», - заявил Клинцевич журналистам.

В то же время он отметил, что полный разрыв связей между Россией и ЕС «невозможен технически». Тем не менее, подобные инициативы из Европарламента подрывают взаимное доверие и ведут к дальнейшему нагнетанию напряженности на европейском континенте, добавил сенатор.

Ранее в Европарламенте предложили преобразовать отношения между ЕС и Россией, чтобы «гарантировать безопасность и мирный европейский порядок». В частности, проект соответствующей резолюции предполагает остановку действия соглашения о сотрудничестве и партнерстве, прекращение строительства газопровода «Северный поток-2» и переход к «точечным» контактам с Москвой по темам, представляющим обоюдный интерес.