2018-12-01T23:56:57+03:00
В мире

Число пострадавших в Париже возросло до 80, задержанных – до 194

В акциях протеста по всей Франции принимают участие около 75 тысяч человек
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Французы бунтуют против повышения цен на бензинФранцузы бунтуют против повышения цен на бензинФото: REUTERS
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По данным французской полиции, во время субботних беспорядков в Париже пострадали 80 человек, 14 из них – сотрудники правоохранительных органов, передает телеканал BFM TV.

Число задержанных погромщиков возросло до 80. Всего же в протестных акциях «желтых жилетов» по всей стране приняли участие порядка 75 тысяч человек.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, массовые демонстрации с требованием отставки президента Франции Эммануэля Макрона, предложившего увеличить налоги на бензин и дизтопливо и направить полученные дополнительные средства на внедрение экологически чистых видов топлива, проходят с середины ноября. Активисты перекрывают дороги, мешают работе общественного транспорта, жгут машины и забрасывают полицейских различными предметами.

В субботу митинги переросли в погромы и столкновения с полицией, стажи порядка применили против протестующих слезоточивый газ.

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