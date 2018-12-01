Число пострадавших в Париже возросло до 80, задержанных – до 194

1 Дек. 23:56 2018-12-01T23:56:57+03:00

В акциях протеста по всей Франции принимают участие около 75 тысяч человек

Изменить размер текста: A A

По данным французской полиции, во время субботних беспорядков в Париже пострадали 80 человек, 14 из них – сотрудники правоохранительных органов, передает телеканал BFM TV.

Число задержанных погромщиков возросло до 80. Всего же в протестных акциях «желтых жилетов» по всей стране приняли участие порядка 75 тысяч человек.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, массовые демонстрации с требованием отставки президента Франции Эммануэля Макрона, предложившего увеличить налоги на бензин и дизтопливо и направить полученные дополнительные средства на внедрение экологически чистых видов топлива, проходят с середины ноября. Активисты перекрывают дороги, мешают работе общественного транспорта, жгут машины и забрасывают полицейских различными предметами.

В субботу митинги переросли в погромы и столкновения с полицией, стажи порядка применили против протестующих слезоточивый газ.