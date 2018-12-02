2018-12-02T00:44:21+03:00
Политика

Путин прокомментировал итоговый документ саммита G20

Президент России отметил, что сам факт его подписания – уже положительный результат
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент России Владимир Путин на саммите G20 в Буэнос-АйресеПрезидент России Владимир Путин на саммите G20 в Буэнос-АйресеФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин считает, что хоть итоговый документ саммита «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе носит общий характер, сам факт его подписания – уже положительный результат.

«Вы знаете, споры всегда есть при подготовке разных коммюнике», - на пресс-конференции по итогам встречи мировых лидеров в столице Аргентины.

Глава российского государства, напомнив, что, например, участники саммита АТЭС итоговый документ так и не согласовали, рассказал, что на нынешнем международном форуме действительно возникали споры по многим вопросам, включая миграционный кризис, торговлю и другие моменты.

«Но в конечном итоге все-таки наши коллеги постарались и документ появился. Да, можно сказать, что он носит такой общий характер, округлый, ну, может быть», - отметил Владимир Путин.

Он добавил, что «и это на пользу», и, по его мнению, аргентинское правительство сделало все, чтобы этот документ был подписан.

«Почему это важно? Потому что это показывает наиболее важные проблемы, которыми «двадцатка» занимается, и во всяком случае показывает направление движения, куда мы все должны двигаться, чтобы решать стоящие перед нами задачи», - пояснил президент России.

«Я считаю, что это всё-таки положительный результат», - приводит его слова Интерфакс.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, саммит G20 в Аргентине начался с жесткого выступления Владимира Путина. Российский лидер перечислил «болевые точки» мира.

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