Песков: Дата визита Путина в Саудовскую Аравию пока не определена

СЕГОДНЯ 02:28 2018-12-02T02:41:50+03:00

Президент России посетит королевство в 2019 году, но конкретные сроки поездки нужно еще согласовать

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Дата ответного визита президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию пока не определена, конкретные сроки поездки будут согласовываться. Так ответил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на вопросы журналистов, обсуждался ли визит российского лидера в королевство в ходе его встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

«Пока конкретных сроков нет, это будет согласовываться», - сказал Дмитрий Песков.

Когда его спросили, состоится ли этот визит в следующем году, представитель Кремля ответил: «Да, конечно».

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков подчеркнул, что политический диалог двух стран «носит регулярный и содержательный характер». Он напомнил, что 5 октября прошлого года состоялся первый в истории визит в Россию короля Саудовской Аравии Сальмана Бен Абдель-Азиза Аль Сауда.

«На повестке дня – возможная ответная поездка Владимира Путина в Саудовскую Аравию», - приводит его слова ТАСС.

Напомним, встреча главы российского государства с саудовским принцем, как сообщал сайт kp.ru, прошла на полях саммита «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе.