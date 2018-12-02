2018-12-02T04:29:23+03:00
Политика

Путин рассказал о договоренностях G20 по реформе ВТО

Президент России отметил, что необходимость совершенствования работы Организации признают все ключевые участники мировой торговли
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Буэнос-АйресеПрезидент России Владимир Путин на пресс-конференции в Буэнос-АйресеФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе рассказал, что участники международного форума договорились представить предложения по Всемирной торговой организации (ВТО), необходимость совершенствования работы которой признают все ключевые участники мировой торговли.

«Мы говорили о проблемах с ВТО, что на сегодняшний день она не в полной мере отвечает тем задачам, ради которых создавалась», - сказал глава российского государства.

Он отметил, что Дохийский раунд переговоров «идет почти 20 лет, результатов нет, и конца и края не видно».

«Но мы договорились о том, что в ходе японского председательства будут подготовлены предложения по совершенствованию механизмов работы ВТО. Вы знаете, это уже немало. И если будет создана соответствующая рабочая группа, то мы тоже, надеюсь, примем в ней участие», - отметил Владимир Путин.

Президент России допустил, что в результате удастся создать «такой инструмент, который будет использован на благо подавляющего большинства участников международного общения, чтобы придать новый дополнительный импульс развитию мировой экономики», передает Интерфакс.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, лидеры стран G20 по итогам саммита в Аргентине согласовали совместное заявление, в котором, в частности, поддержали реформу ВТО.

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