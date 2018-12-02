Шеф Пентагона заявил, что Россия пыталась повлиять на выборы в конгресс США

СЕГОДНЯ 03:56 2018-12-02T04:15:01+03:00

По словам Мэттиса, за последние два года отношения между Вашингтоном и Москвой ухудшились

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Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Россия якобы пыталась повлиять на результаты промежуточных выборов в американский конгресс, которые прошли в Соединенных Штатах 6 ноября.

Такое заявление глава Пентагона сделал в ответ на вопрос журналистов, как изменились отношения между Вашингтоном и Москвой с января 2017 года, когда он занял свой пост.

«Нет сомнений в том, что наши отношения ухудшились. Они снова пытались вмешаться в наши выборы в прошлом месяце», - приводит слова Мэттиса издание The Hill.

Руководитель американского военного ведомства добавил, что Россия постоянно предпринимает «усилия в этом направлении». По его мнению, речь идет о «продолжающихся попытках подорвать демократические процессы» в США, которые нуждаются в защите, и президентская администрация Дональда Трампа «сделает все необходимое», чтобы «защитить» эти процессы.

Напомним, как писал сайт kp.ru, на выборах 6 ноября переизбирались 35 из 100 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей конгресса, 39 губернаторов штатов и территорий, а также 6073 члена законодательных собраний штатов, судьи и члены советов школьных округов.

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