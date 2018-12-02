Россия и Аргентина подписали соглашение о партнерстве в области мирного атома

СЕГОДНЯ 04:27 2018-12-02T04:43:23+03:00

Президент РФ выразил уверенность, что этот документ создаст необходимые условия для реализации масштабных совместных планов

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По итогам переговоров президентов России и Аргентины на полях саммита «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе был подписан стратегический документ о российско-аргентинском партнерстве в области мирного использования атомной энергии. Кроме того, стороны приняли «дорожную карту» по сотрудничеству в атомной сфере и план проведения политических консультаций между министерствами иностранных дел двух стран.

Глава российского государства Владимир Путин на совместной пресс-конференции с аргентинским коллегой Маурисио Макри рассказал, что они «подробно говорили» о важности углубления промышленной кооперации, а также о реализации крупных двусторонних проектов.

«В этом контексте обсудили вопрос сооружения на территории Аргентины и атомной электростанции по российским технологиям», - сообщил он.

Владимир Путин выразил уверенность, что подписанный в Буэнос-Айресе стратегический документ по сотрудничеству в области мирного атома «создаст необходимые условия для осуществления имеющихся масштабных совместных планов на этом важнейшем направлении», передает Интерфакс.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, саммит G20 в Аргентине начался с жесткого выступления Владимира Путина. Российский лидер перечислил «болевые точки» мира.