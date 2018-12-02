2018-12-02T04:43:23+03:00
Политика

Россия и Аргентина подписали соглашение о партнерстве в области мирного атома

Президент РФ выразил уверенность, что этот документ создаст необходимые условия для реализации масштабных совместных планов
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments4
Президент России Владимир Путин с президентом Аргентины Маурисио МакриПрезидент России Владимир Путин с президентом Аргентины Маурисио МакриФото: REUTERS
Изменить размер текста:

По итогам переговоров президентов России и Аргентины на полях саммита «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе был подписан стратегический документ о российско-аргентинском партнерстве в области мирного использования атомной энергии. Кроме того, стороны приняли «дорожную карту» по сотрудничеству в атомной сфере и план проведения политических консультаций между министерствами иностранных дел двух стран.

Глава российского государства Владимир Путин на совместной пресс-конференции с аргентинским коллегой Маурисио Макри рассказал, что они «подробно говорили» о важности углубления промышленной кооперации, а также о реализации крупных двусторонних проектов.

«В этом контексте обсудили вопрос сооружения на территории Аргентины и атомной электростанции по российским технологиям», - сообщил он.

Владимир Путин выразил уверенность, что подписанный в Буэнос-Айресе стратегический документ по сотрудничеству в области мирного атома «создаст необходимые условия для осуществления имеющихся масштабных совместных планов на этом важнейшем направлении», передает Интерфакс.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, саммит G20 в Аргентине начался с жесткого выступления Владимира Путина. Российский лидер перечислил «болевые точки» мира.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Путин договорился с Абэ о спецпредставителях для решения проблемы мирного договора
В сенате США предложили Турции выбирать: или российские С-400, или американские F-35
Путин поделился мнением о боевике «Хантер Киллер»: «Плохой фильм»
В США легкомоторный самолет на центр терапии для детей с аутизмом
Шеф Пентагона заявил, что Россия пыталась повлиять на выборы в конгресс США
Путин рассказал о договоренностях G20 по реформе ВТО
МВД Франции: Число пострадавших в Париже возросло до 110
Песков: Дата визита Путина в Саудовскую Аравию пока не определена
Командующего Пятым флотом ВМС США в Бахрейне обнаружили мертвым
Путин: Саудовский принц разъяснил свою позицию по делу об убийстве Хашукджи
Макрон пообещал наказать погромщиков, устроивших беспорядки в Париже
Путин прокомментировал итоговый документ саммита G20
Упраздненный «русский экзархат» в Европе, несмотря на решение Константинополя, продолжает работу
Число пострадавших в Париже возросло до 80, задержанных – до 194
Путин рассказал о короткой беседе с Трампом в Буэнос-Айресе
В Белом доме подтвердили факт неформальной беседы между Путиным и Трампом на саммите G20