2018-12-02T06:24:25+03:00
Политика

Путин поделился мнением о боевике «Хантер Киллер»: «Плохой фильм»

Президент России усомнился в том, что американская подлодка могла бы проникнуть на нашу базу и назвал сюжет картины «маловероятным»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Буэнос-АйресеПрезидент России Владимир Путин на пресс-конференции в Буэнос-АйресеФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин по просьбе журналистов на пресс-конференции в Буэнос-Айресе поделился мнением об американском боевике «Хантер Киллер», назвав его сюжет «маловероятным, фантастическим».

Один из российских корреспондентов спросил главу государства, что он думает об этом фильме, вкратце пересказав, о чем там речь: военные США в очередной раз предотвращают Третью мировую войну, а захваченного мятежниками в заложники на военной базе в Заполярье президента России спасает экипаж американской подводной лодки.

Владимир Путин переспросил: на нашу базу зашла американская субмарина?

«Уже маловероятный сценарий, фантастический», - сказал российский лидер, получив утвердительный ответ.

И подытожил: «Плохой фильм», передает ТАСС.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, боевик режиссера Донована Марша «Хантер Киллер» с Джерардом Батлером в главной роли вышел в российский прокат в ноябре.

Хантер Киллер Русский трейлер (2018). Эксклюзивная премьера дублированного трейлера фильма Хантер Киллер 2018 года Русские трейлеры к фильмам, сериалам и играм! Интересные ролики о фильмах и их съёмках! Подпишись на канал http://bit.ly/Subscribe_ivideos Новости,промо,трейлеры,даты выходов фильмов и сериалов только у нас: http://vk.com/iVideos Telegram: http://t-do.ru/ivideosnews Facebook: http://fb.com/ivideosnews Дата выхода в РФ - 25 октября 2018 Оригинальное название: Hunter Killer / Охотник-убийца Страна: США Дистрибьютор: MEGOGO Distribution Режиссер: Донован Марш Жанр: боевик, триллер В главных ролях: Гари Олдман, Джерард Батлер, Майкл Трукко Американская атакующая субмарина "Хантер Киллер" вместе с подразделением Военно-Морских сил США вступает в крайне рискованную боевую авантюру по спасению мира от катастрофы. Когда время на исходе и каждая минута на счету, элитной команде придется совершить невозможное, чтобы предотвратить конфликт мирового масштаба. Трейлеры к фильмам: https://goo.gl/EXV9vM Трейлеры к мультфильмам: https://goo.gl/Xn4Q13 Игровые трейлеры: https://goo.gl/HPACDp Видео о съёмках фильмов: https://goo.gl/wc5MTh #ХантерКиллер #iVideosTrailers #Трейлеры2018 #Фильмы2018 #Фильмы #iVideos #Movie #Trailer #Трейлер #Онлайн #Смотреть

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