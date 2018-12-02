Путин поделился мнением о боевике «Хантер Киллер»: «Плохой фильм»

СЕГОДНЯ 05:27 2018-12-02T06:24:25+03:00

Президент России усомнился в том, что американская подлодка могла бы проникнуть на нашу базу и назвал сюжет картины «маловероятным»

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Президент России Владимир Путин по просьбе журналистов на пресс-конференции в Буэнос-Айресе поделился мнением об американском боевике «Хантер Киллер», назвав его сюжет «маловероятным, фантастическим».

Один из российских корреспондентов спросил главу государства, что он думает об этом фильме, вкратце пересказав, о чем там речь: военные США в очередной раз предотвращают Третью мировую войну, а захваченного мятежниками в заложники на военной базе в Заполярье президента России спасает экипаж американской подводной лодки.

Владимир Путин переспросил: на нашу базу зашла американская субмарина?

«Уже маловероятный сценарий, фантастический», - сказал российский лидер, получив утвердительный ответ.

И подытожил: «Плохой фильм», передает ТАСС.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, боевик режиссера Донована Марша «Хантер Киллер» с Джерардом Батлером в главной роли вышел в российский прокат в ноябре.