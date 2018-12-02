Путин поделился мнением о боевике «Хантер Киллер»: «Плохой фильм»
Президент России Владимир Путин по просьбе журналистов на пресс-конференции в Буэнос-Айресе поделился мнением об американском боевике «Хантер Киллер», назвав его сюжет «маловероятным, фантастическим».
Один из российских корреспондентов спросил главу государства, что он думает об этом фильме, вкратце пересказав, о чем там речь: военные США в очередной раз предотвращают Третью мировую войну, а захваченного мятежниками в заложники на военной базе в Заполярье президента России спасает экипаж американской подводной лодки.
Владимир Путин переспросил: на нашу базу зашла американская субмарина?
«Уже маловероятный сценарий, фантастический», - сказал российский лидер, получив утвердительный ответ.
И подытожил: «Плохой фильм», передает ТАСС.
Как ранее сообщал сайт kp.ru, боевик режиссера Донована Марша «Хантер Киллер» с Джерардом Батлером в главной роли вышел в российский прокат в ноябре.
Хантер Киллер Русский трейлер (2018). Эксклюзивная премьера дублированного трейлера фильма Хантер Киллер 2018 года Русские трейлеры к фильмам, сериалам и играм! Интересные ролики о фильмах и их съёмках! Подпишись на канал http://bit.ly/Subscribe_ivideos Новости,промо,трейлеры,даты выходов фильмов и сериалов только у нас: http://vk.com/iVideos Telegram: http://t-do.ru/ivideosnews Facebook: http://fb.com/ivideosnews Дата выхода в РФ - 25 октября 2018 Оригинальное название: Hunter Killer / Охотник-убийца Страна: США Дистрибьютор: MEGOGO Distribution Режиссер: Донован Марш Жанр: боевик, триллер В главных ролях: Гари Олдман, Джерард Батлер, Майкл Трукко Американская атакующая субмарина "Хантер Киллер" вместе с подразделением Военно-Морских сил США вступает в крайне рискованную боевую авантюру по спасению мира от катастрофы. Когда время на исходе и каждая минута на счету, элитной команде придется совершить невозможное, чтобы предотвратить конфликт мирового масштаба. Трейлеры к фильмам: https://goo.gl/EXV9vM Трейлеры к мультфильмам: https://goo.gl/Xn4Q13 Игровые трейлеры: https://goo.gl/HPACDp Видео о съёмках фильмов: https://goo.gl/wc5MTh #ХантерКиллер #iVideosTrailers #Трейлеры2018 #Фильмы2018 #Фильмы #iVideos #Movie #Trailer #Трейлер #Онлайн #Смотреть