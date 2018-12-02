2018-12-02T07:05:22+03:00
Происшествия

Погода в Москве на 2 декабря 2018 года: в столице выпадет снег

Стало известно, какой будет погода в Москве на 2 декабря 2018 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Москве ожидаются снегопадыВ Москве ожидаются снегопадыФото: Михаил ФРОЛОВ
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По данным синоптиков Гидрометцентра России, погода в Москве на 2 декабря 2018 года будет облачной. Местами по городу возможна гололедица, также ожидается выпадение снега.

Температура воздуха днем будет находиться в пределах -7..-5 градусов тепла, а в ночные часы столбики термометров опустятся на несколько значений - до -10..-8. При этом скорость ветра южного и юго-восточного направлений составит 4-9 метров в секунду.

Атмосферное давление остановится на показателе в 753 миллиметра ртутного столба. Такие данные приводятся на сайте метеорологического центра.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в ночь с субботу на воскресенье в Москве был объявлен " так называемый "желтый уровень" погодной опасности из-за предстоящего снегопада и обледенения. Снег будет идти практически целые сутки - выпадет около 5 мм осадков.

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