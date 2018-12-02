Посольство РФ в США приспустило флаг в связи с кончиной Буша-старшего

СЕГОДНЯ 07:24 2018-12-02T07:24:24+03:00

Посольство РФ в США приспустило флаг в связи со смертью Буша-старшего. Фото: посольство РФ в Вашингтоне Фото: twitter.com

В диппредставительстве отметили, что 41-ый американский президент был выдающимся политиком

Изменить размер текста: A A

Российский флаг наш посольством нашей страны в США был приспущен в связи со смертью 41-го американского президента Джорджа Буша - старшего. Об этом в диппредставительстве сообщили в субботу, 1 декабря.

"Джордж Буш-старший был выдающимся политиком, он посвятил всю свою жизнь служению своей стране, как в качестве военнослужащего во время Второй мировой войны, так и на высокопоставленных государственных постах в мирное время", - говорится в заявлении, опубликованном на странице посольства в Twitter.

Российские дипломаты выразили соболезнования в связи со смертью экс-президента СШАФото: Twitter.com

Фото: Twitter.com

Напомним, что Джорж Буш-старший скончался поздно вечером в пятницу, 30 ноября, в возрасте 94-х лет.

В связи с его кончиной действующий президент США Дональд Трамп решил отказаться от пресс-конференции на саммите G20 в Аргентине, а также объявил 5 декабря днем национального траура.

Сайт kp.ru писал о том, что свои соболезнования близким умершего принес также российский глава Владимир Путин.