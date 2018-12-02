Разведка Бельгии сообщила, что террористы переходят на Telegram

СЕГОДНЯ 07:32 2018-12-02T07:32:51+03:00

По данным бельгийский спецслужб, это связано с тем, что крупные соцсети активно удаляют их пропаганду

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Пропагандисты ИГ (террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная во многих странах, в том числе и в России) переходят на популярный мессенджер Telegram, сообщает Служба безопасности Бельгии в своем годовом отчете.

По данным сотрудников ведомства, одновременно выполняющего функции разведки и контрразведки, это связано с тем, что крупные соцсети стали удалять сообщения террористов, в 2014 – 2016 годах активно распространявших свои пропагандистские материалы с помощью разных интернет-ресурсов.

Однако со временем такие крупные социальные сети, как Facebook, Twitter и YouTube, начали реагировать на подобные сообщения и начали их быстро удалять, отмечается в докладе бельгийских спецслужб.

«Это привело к частичному переносу пропаганды ИГ в более закрытые приложения, в частности Telegram», - цитирует документ ТАСС.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, 28 августа мессенджер Telegram изменил политику конфиденциальности и согласился передавать иностранным спецслужбам данные о пользователях, которых подозревают в терроризме.