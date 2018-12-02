В Мексике прошла инаугурация нового президента страны

СЕГОДНЯ 07:43 2018-12-02T07:48:12+03:00

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Новый президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в эту субботу, 1 декабря, прошел церемонию инаугурации, которая включала в себя традиции коренных народов страны.

Сначала местные жители окурили политика дымом целебных трав, который, как считают индейцы, изгоняет злых духов, а после вручили ему "священный жезл правителя". Выйдя из ворот центрального национального дворца, Обрадор также подошел к толпе и начать жать руки пришедшим на церемонию мужчинам и целовать их женщинам. Ни один президент Мексики до этого не поступал подобным образом.

Всего же ради выступления нового главы государства на площади Сокало в тот день собрались около 150 тысяч человек. Как сообщает газета Milenio, такие данные предоставило министерство общественной безопасности Мехико.

Посмотреть выступление политика пришли порядка 150 тысяч человекФото: REUTERS

Напомним, что на состоявшихся еще в июне этого года выборах президента Мексики впервые победил кандидат от коалиции левых сил "Вместе сотворим историю" - 64-летний Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

Сайт kp.ru писал о том, что политик пообещал вскоре после инаугурации пересмотреть заключенные ранее с США соглашения, в том числе в сфере безопасности, и антинаркотический "план Мерида".