У здания консульства США в Мексике прогремел взрыв

СЕГОДНЯ 07:58 2018-12-02T07:58:45+03:00

О пострадавших в результате инцидента не сообщается

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Возле здания консульства Соединенных Штатов в мексиканском городе Гвадалахара штата Халиско прогремел взрыв. Об этом в субботу, 1 декабря, сообщило местное отделение генеральной прокуратуры.

"После событий, произошедших у консульства США в Гвадалахаре, где, некоторым данным, произошла детонация взрывного устройства, федеральные власти приступили к расследованию, о результатах которого будет сообщено в свое время", - говорится в заявлении, опубликованном на странице генпрокуратуры вTwitter

Между тем, сведений о пострадавших пока не поступало.

Напомним, что на этих выходных в Мексике прошла инаугурация нового президента - Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.

Сайт kp.ru писал о том, что в числе предвыборных обещаний политика значился пересмотр заключенных ранее с Соединенными Штатами соглашений, в том числе антинаркотического "плана Мерида".