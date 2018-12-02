Президент Аргентины принял Путина во дворце Каса Росада

СЕГОДНЯ 08:33 2018-12-02T08:33:41+03:00

Лидеры двух стран провели переговоры в узком формате, а также в формате официального обеда

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Президент России Владимир Путин решил воспользоваться своим приездом в Аргентину на саммит G20 и посетил дворец Каса Росада с официальным визитом.

У парадного входа главу государства встретил лидер принимающей страны Маурисио Макси. После состоялась традиционная церемония совместного фотографирования, и политику удалились в рабочий кабинет для проведения переговоров в узком формате. Однако на этом их общение не закончилось. Обмен мнениями продолжился также во время официального обеда. Обе встречи проходили за закрытыми дверьми.

Как писал сайт kp.ru, по итогам переговоров Путин и Макси подписали документ о российско-аргентинском сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии. Также была принята "дорожная карта" в этой сфере, и согласован план проведения консультаций между министерствами иностранных дел двух государств.