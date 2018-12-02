Трамп может снова встретиться с Ким Чен Ыном в январе или феврале

СЕГОДНЯ 09:01 2018-12-02T09:01:48+03:00

Первый в истории саммит лидеров США и КНДР прошел в июне 2018 года в Сингапуре Фото: REUTERS

Сообщая об этом журналистам, глава Белого дома заявил, что хочет пригласить лидера КНДР в Штаты

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Президент США Дональд Трамп, возвращаясь в воскресенье из Буэнос-Айреса в Вашингтон, сообщил журналистам на борту самолета, что его вторая встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном может состояться в январе или феврале нового 2019 года, передает агентство Reuters.

При этом глава Белого дома отметил, что для нового саммита США — КНДР рассматриваются три места. Правда, не стал уточнять, какие именно. Дональд Трамп добавил, что хочет пригласить Ким Чен Ына приехать в Соединенные Штаты.

Напомним, как писал сайт kp.ru, первая в истории встреча американского лидера с главой Северной Кореи состоялась 12 июня этого года в Сингапуре. По итогам переговоров Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали всеобъемлющий документ, в котором, в частности, Пхеньян подтвердил свою приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.

В КНДР к этому соглашению отнеслись серьезно и приступили к выполнению его ключевых пунктов – демонтажу ядерных объектов.

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Небывалое случилось: президент США Дональд Трамп встретился со своим северокорейским коллегой. На нейтральной территории — в Сингапуре. Всего год назад Пхеньян проводил одно ракетно-ядерное испытание за другим, а Вашингтон стягивал к Корейскому полуострову ударные авианосные группировки. Всего полгода назад Штаты грозили обрушить на оппонента «огонь, какого не видел свет», а КНДР — дать достойный отпор (подробности).

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