Трамп может снова встретиться с Ким Чен Ыном в январе или феврале
Президент США Дональд Трамп, возвращаясь в воскресенье из Буэнос-Айреса в Вашингтон, сообщил журналистам на борту самолета, что его вторая встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном может состояться в январе или феврале нового 2019 года, передает агентство Reuters.
При этом глава Белого дома отметил, что для нового саммита США — КНДР рассматриваются три места. Правда, не стал уточнять, какие именно. Дональд Трамп добавил, что хочет пригласить Ким Чен Ына приехать в Соединенные Штаты.
Напомним, как писал сайт kp.ru, первая в истории встреча американского лидера с главой Северной Кореи состоялась 12 июня этого года в Сингапуре. По итогам переговоров Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали всеобъемлющий документ, в котором, в частности, Пхеньян подтвердил свою приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.
В КНДР к этому соглашению отнеслись серьезно и приступили к выполнению его ключевых пунктов – демонтажу ядерных объектов.
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Небывалое случилось: президент США Дональд Трамп встретился со своим северокорейским коллегой. На нейтральной территории — в Сингапуре. Всего год назад Пхеньян проводил одно ракетно-ядерное испытание за другим, а Вашингтон стягивал к Корейскому полуострову ударные авианосные группировки. Всего полгода назад Штаты грозили обрушить на оппонента «огонь, какого не видел свет», а КНДР — дать достойный отпор (подробности).
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