Знаменитый пляж на острове Пхи-Пхи-Ле в Таиланде заполонили акулы
Популярный у туристов пляж Майя на острове Пхи-Пхи-Ле в Таиланде заполонили сотни небольших акул. Речь идет о той самой знаменитой бухте, где снимался фильм "Пляж" с американским актером Леонардо Ди Каприо в главной роли.
В Таиланде сотни акул оккупировали знаменитый закрытый пляж.
Сайт kp.ru сообщал о том, что пляж был закрыт для посетителей еще в июне этого года. Изначально планировалось, что ограничение будет действовать лишь летом, однако позже его продлили.
Власти пришли к выводу, что большой наплыв туристов нарушил экологический баланс острова, в результате началось вымирание раположенных в окрестностях кораллов. Экологи просчитали, что экосистема должна восстановиться за полугода, однако данный срок не является окончательным.
По данным AFP, эксперты положительно оценили появление хищников в бухте. Это говорит о том, что залив постепенно восстанавливается.