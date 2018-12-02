Знаменитый пляж на острове Пхи-Пхи-Ле в Таиланде заполонили акулы

СЕГОДНЯ 09:15 2018-12-02T09:15:39+03:00

Огромный поток туристов привел к экологической катастрофе, но, похоже, ситуация налаживается Фото: скриншот с видео

Экологи считают, что появление в бухте хищников является признаком ее восстановления [видео]

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Популярный у туристов пляж Майя на острове Пхи-Пхи-Ле в Таиланде заполонили сотни небольших акул. Речь идет о той самой знаменитой бухте, где снимался фильм "Пляж" с американским актером Леонардо Ди Каприо в главной роли.

В Таиланде сотни акул оккупировали знаменитый закрытый пляж.

Сайт kp.ru сообщал о том, что пляж был закрыт для посетителей еще в июне этого года. Изначально планировалось, что ограничение будет действовать лишь летом, однако позже его продлили.

Власти пришли к выводу, что большой наплыв туристов нарушил экологический баланс острова, в результате началось вымирание раположенных в окрестностях кораллов. Экологи просчитали, что экосистема должна восстановиться за полугода, однако данный срок не является окончательным.

По данным AFP, эксперты положительно оценили появление хищников в бухте. Это говорит о том, что залив постепенно восстанавливается.