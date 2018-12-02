2018-12-02T10:23:26+03:00
Политика

Экс-глава МИД ФРГ заявил, что Украина пыталась втянуть Германию в войну против РФ

Зигмар Габриэль заявил, что Берлину стоит пойти другим путем, который приведет к отмене санкций в отношении Москвы
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Бывший министр иностранных дел Германии Зигмар ГабриэльБывший министр иностранных дел Германии Зигмар ГабриэльФото: REUTERS
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Бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль призвал не втягивать его страну в войну против России. По словам дипломата, такие попытки ранее предпринимали украинские власти.

Экс-глава МИД заметил, что роль Германии заключается совсем в другом, и направлена она на деэскалацию и посредничество в конфликте, а не на его разжигание. Те же немецкие политики, которые поддерживают враждебные настроения Киева всего лишь пытаются заработать очки во внутриполитической борьбе, уверен Габриэль.

Он предложил пойти другим путем и использовать место ФРГ в Совете Безопасности ООН в качестве непостоянного члена, чтобы добиться создания специальной миссии для Донбасса.

"Установить перемирие, добиться отвода тяжелых вооружений с обеих сторон и затем сделать первый шаг к отмене санкций - вот единственный путь выхода из этого совершенно безнадежного конфликта", - сказал политик в интервью газете Tagesspiegel.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в своем разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о желании способствовать разрешению ситуации, сложившейся после инцидента в Керченском проливе.

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