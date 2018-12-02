2018-12-02T10:59:19+03:00
Общество

Умер Кен Берри: американскому актеру было 85 лет

В минувшую субботу, 1 декабря, в США умер Кен Берри
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Кен Берри. Фото: Larry StorchКен Берри. Фото: Larry StorchФото: facebook.com
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В субботу, 1 декабря, стало известно о том, что умер Кен Берри - американский актер, известный по сериалам "Шоу Энди Гриффита" и "Отряд F". На момент смерти мужчине было 85 лет. О его кончине сообщили члены семьи.

Так, в частности, появившуюся в СМИ информацию подтвердила бывшая жена артиста Джекки Джозеф-Лоуренс.

"С глубоким сожалением сообщаю друзьям Кена Берри, что он умер некоторое время назад", - написала женщина на своей странице в Facebook.

Ларри Сторч и Кен Берри Фото: facebook.com

Ларри Сторч и Кен БерриФото: facebook.com

Фото: facebook.com

Позже пост, посвященный скончавшемуся актеру, появился и на стене его коллеги Ларри Сторча.

"Мы в полной растерянности. Кен, надеемся, ты знаешь, как сильно мы тебя любили. Спокойной ночи, капитан. Мы уже скучаем по тебе", - говорится в посте.

Кен Берри - американский актер, который получил известность в 1960-х годах, сыграв роль капитана Парментера в ситкоме про Дикий Запад под названием "Отряд F". Кроме того, мужчина появлялся в двух частях сериала "Шоу Энди Гриффита", а также в "Золотых девчонках", "Острове фантазий" и "Маленьком домике в прериях".

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