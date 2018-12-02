2018-12-02T11:24:04+03:00
Звезды

Новый клип Арианы Гранде "сломал" YouTube

Американская певица обновила рекорд по скорости набора просмотров за сутки [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Ранее молодая исполнительница была признана женщиной годаРанее молодая исполнительница была признана женщиной годаФото: скриншот с видео
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Американская певица Ариана Гранде побила рекорд по скорости набора просмотров клипа на YouTube за сутки. Речь идет о достижении отметок в 5, 10, 25 и 50 миллионов просмотров.

Видео на песню "thank u, next", отсылающее зрителей к популярным американским комедиям вроде "Блондинки в законе" и "Дрянных девчонок", набрало свой первый миллион всего за 35 минут.

Ариана Гранде сломала интернет новым клипом.

Представители Youtube пошутили, что ролик оказался слишком популярным и буквально застопорил работу видеохостинга.

"Клип Арианды Гранде "thank u, next" был настолько хорош, что сломал интернет (или, по крайней мере, вызвал задержку публикации комментариев на YouTube)", - говорится в сообщении, опубликованном на странице компании в Twitter.

Там же подчеркивается, что комментарии все же работают, но появляются под видео с запозданием.

Стоит отметить, что всего за сутки новый клип молодой певицы посмотрели 64 млн раз. На утро воскресенья эта цифра уже увеличилась до 67 млн. Видео заняло лидирующие позиции трендов YouTube более чем в 100 странах мира и набрало 5,1 млн лайков. Количество комментариев также превысило 428 тысяч.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее издание Billboard признало Ариану Гранде женщиной года.

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