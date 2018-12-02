Путин заявил, что не общался с Меланьей Трамп на ужине саммита G20
Президент России Владимир Путин опроверг появившиеся в СМИ сообщения о том, что на ужине аргентинского саммита G20 он успел пообщаться с первой леди США Меланьей Трамп. К таким ошибочным выводам журналисты пришли после того, как в интернете были размещены фотографии, на которых супруга американского лидера Дональда Трампа сидит за столом рядом с главой РФ.
"Мы не сидели с Меланьей. Значит, это был фотошоп, или это были фотографии с другого мероприятия. С одной стороны сидел президент Южной Кореи, с другой - первая леди Китая", - заявил Путин на итоговой пресс-конференции в Буэнос-Айресе.
И действительно, при более тщательном рассмотрение можно понять, что эти снимки были сделаны еще в 2017 году на прошлом саммите "Большой двадцатки" в Гамбурге. Данную информацию уже подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Смирнов побывал на пресс-конференции Путина и отметил самые запоминающиеся моменты выступления.