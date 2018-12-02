2018-12-02T11:41:26+03:00
Политика

Путин заявил, что не общался с Меланьей Трамп на ужине саммита G20

Оказалось, что распространенные СМИ фотографии были сделаны в 2017 году в ходе прошлой встречи лидеров "Большой двадцатки"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Путин сидел рядом с президентом Южной Кореи Мун Чжэ ИномПутин сидел рядом с президентом Южной Кореи Мун Чжэ ИномФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин опроверг появившиеся в СМИ сообщения о том, что на ужине аргентинского саммита G20 он успел пообщаться с первой леди США Меланьей Трамп. К таким ошибочным выводам журналисты пришли после того, как в интернете были размещены фотографии, на которых супруга американского лидера Дональда Трампа сидит за столом рядом с главой РФ.

"Мы не сидели с Меланьей. Значит, это был фотошоп, или это были фотографии с другого мероприятия. С одной стороны сидел президент Южной Кореи, с другой - первая леди Китая", - заявил Путин на итоговой пресс-конференции в Буэнос-Айресе.

И действительно, при более тщательном рассмотрение можно понять, что эти снимки были сделаны еще в 2017 году на прошлом саммите "Большой двадцатки" в Гамбурге. Данную информацию уже подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Смирнов побывал на пресс-конференции Путина и отметил самые запоминающиеся моменты выступления.

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