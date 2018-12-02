2018-12-02T12:21:26+03:00
В мире

Джоан Роулинг начала общаться в Twitter на русском языке

Российские пользователи сначала удивились такому умению писательницы, а потом задались вопросом - почему же она сама не переводит свои книги
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Джоан РоулингДжоан РоулингФото: REUTERS
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Автор книг о Гарри Поттере, британская писательница Джоан Роулинг внезапно заговорила по-русски, а точнее начала общаться на этом языке в Twitter.

Все произошло во время словесной перепалки женщины с Арроном Бэнксом, который является главным спонсором агитационной кампании в поддержку выхода Великобритании из Евросоюза. Сначала на странице писательницы появился пост, посвященный ситуации в королевстве.

"Я поклялась перед Богом, что постараюсь не разглагольствовать о Brexit, но, черт побери, каждый раз, когда я выхожу из своей писательской комнаты и смотрю новости, то совершаю новые безмозглые поступки", - написала Роулинг в своем микроблоге в Twitter.

Бэнксу показалось странным, что у его соотечественницы есть отдельная комната для авторской деятельности.

"Не могли бы вы быть еще высокомернее...", - прокомментировал бизнесмен пост писательницы.

И вот здесь Роулинг почему-то решила ответить своему оппоненту на русском языке.

"Ага, зато этот человек скромный аж некуда - деньги вкладывает не в писательские кабинеты, а в дорогие ланчи с подозрительно богатыми россиянами", - написала женщина с намеком на предполагаемые связи Бэнкса с РФ.

Однако после такого российских пользователей интересовала уже не сама суть спора двух британцев, а тот факт, что Роулинг, как оказалось, неплохо говорит по-русски. Многие стали задаваться вопросом, а почему же тогда писательница сама не переводит свои книги.

"А не может ли подозрительно талантливая писательница и все свои книги перевести на русский? У нас с переводом большие проблемы", - ответила на пост Loly_girl.

Между тем, напомним, что недавно на российские экраны вышла экранизация еще одного произведения Роулинг под названием "Фантастические твари: Преступления Гринь-де-Вальда". Сайт kp.ru писал о том, что для фанатов серии был создан целый путеводитель по фантастическому миру.

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