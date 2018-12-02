В Шотландии мальчик попросил почтальона доставить письмо папе на небеса

СЕГОДНЯ 13:02 2018-12-02T13:03:01+03:00

Отец мальчика умер, когда тот был еще совсем маленьким Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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Семилетний Джейс Хиндсман из Шотландии четыре года назад потерял своего отца. Ребенок тяжело переживал утрату и каждый октябрь в день рождения папы устраивал для него небольшой праздник.

Мама малыша Тери Коплэнд, всегда говорила ему, что даже небольшая поздравительная открытка может сделать человека счастливым, и тогда мальчик решил - у его отца тоже будет такая.

Джеймс положил красочную карточку в конверт, запечатал на его, а вместо адреса написал послание для почтальона, в котором попросил того доставить письмо на небеса. Через несколько недель ребенку пришел неожиданный ответ.

В письме, адресантом которого значилась Королевская почта Великобритании, говорилось о том, что открытка успешно доставлена в рай. В этом мальчика заверил сам помощник управляющего по доставке Шон Миллиган.

Мать мальчика призналась, что почтальон вернул ей веру в человечествоФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

"Я хотел воспользоваться возможностью и связаться с вами, чтобы сказать - нам удалось доставить письмо вашему папе на небеса. Это была непростая задача, потому что на пути в рай приходилось облетать звёзды и другие галактические объекты, но, пожалуйста, будьте уверены - это важное письмо доставлено", - говорится в послании, фотографию которого опубликовала у себя в Facebook мама мальчика.

Тери рассказала, что ребенок был невероятно счастлив получить ответ. Он все повторял: "мама, мама, папа получил мою открытку" и постоянно улыбался.

Женщина поблагодарила почтальона за столь доброе отношение к ее сыну и призналась, что раньше никогда не встречала подобного в своей жизни.

"Прекрасный поступок Королевской почты только что вернул мне веру в человечество. Спасибо, это действительно много значит для него", - написала она.

Сайт kp.ru ранее рассказывал о еще одном трогательном письме, которое было написано уже российскими школьниками. Послание посвящалось простому водителю автобуса Сергею Блохину, который ценой своей жизни спас 44 человека от смерти. Текст этого письма был зачитан на панихиде по погибшему.