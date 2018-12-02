Иран ответил на обвинения США в нарушении резолюции ООН

СЕГОДНЯ 13:33 2018-12-02T13:33:36+03:00

Иран ответил на обвинение США в испытании баллистической ракеты Фото: REUTERS

Ранее в Вашингтоне заявили, что Тегеран испытал новую баллистическую ракету

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Ракетная программа Ирана носит исключительно оборонительный характер и не нарушает резолюции Организации объединенных наций. Такой заявление министр иностранных дел Исламской Республики Бахрам Гасеми сделал, комментируя недавние обвинения Соединенных Штатов.

Накануне американский госсекретарь Майкл Помпео упрекнул Иран в проведении испытаний новой баллистической ракеты средней дальности, которая способна нести сразу несколько боеголовок. Политик заявил, что такие действия нарушают резолюцию Совета Безопасности ООН, которая запрещает Тегерану развивать данную область.

"Иранская ракетная программа является оборонительной, учитывает потребности страны и не нарушает резолюции ООН", - ответил на это Гасеми.

Он также подчеркнул, что резолюции, запрещающей Тегерану проводить ракетные испытаний просто не существует, передает телеканал Al Mayadeen.

Между тем, сайт kp.ru еще в сентябре прошлого года писал о том, что в Иране прошли успешные испытания баллистической ракеты "Хорремшахр", которая может пролететь две тысячи километров с несколькими боеголовками.