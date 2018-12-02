2018-12-02T14:03:07+03:00
Политика

В МИД объяснили, почему Россия не будет ограничивать въезд украинцев

Более того, для граждан незалежной упростят получение паспорта РФ
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий КарасинЗаместитель министра иностранных дел РФ Григорий КарасинФото: Михаил ФРОЛОВ
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Россия дружественно настроена по отношению к Украине, а потому не будет ограничивать въезд в страну для граждан этого государства. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин, комментируя недавнее высказывание нашего президента Владимира Путина.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее он пообещал облегчить режим пребывания украинцев на территории нашей страны, а также упростить процедуру получения ими гражданства.

"Это уже неоднократно заявлялось президентом. Это просто показывает добрые намерения России по отношению к гражданам соседней, дружественной нам Украины в отличие от того, что делает нынешняя киевская власть", — пояснил дипломат.

При этом он добавил, что речь идет о том, чтобы людям было проще получать разрешение на временное проживание с последующим переходом в гражданство, передает РИА Новости.

Между тем, Украина несколько дней назад запретила въезд на территорию своей страны всем мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет, которые являются гражданами России. Более того, в Верховной Раде предложили распространить такое ограничение и на женщин тоже.

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