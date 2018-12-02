Группа сборной России в отборочном турнире Евро 2020: в соперниках Бельгия, Казахстан и Кипр
Стали известны соперники сборной России в отборочном турнире Евро-2020
Сборная России обрела соперников по группе отбора на Евро-2020.Фото: REUTERS
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В воскресенье, 2 декабря, в ирландском Дублине прошла жеребьевка отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года. Соревнования будут проходить весь 2019-й год и по регламенту в финальную стадию соревнований точно пройдут по две лучшие комнады из группы. У нас - группа из шести команд.
Сборная России в отборочном турнире Евро-2020 сыграет против пяти команд.
Состав нашей группы:
Группа I
1 Бельгия
2 Россия
3 Шотландия
4 Кипр
5 Казахстан
6 Сан-Марино
Первые матчи отборочного турнира Евро-2020 пройдут уже в марте 2019 года.