Полиция Грузии задержала семерых граждан Украины

СЕГОДНЯ 15:07 2018-12-02T15:07:17+03:00

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Полиция Тбилиси задержала семерых граждан Украины, которые подозреваются в нарушении статьи, запрещающей незаконный оборот огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Об этом сообщили в воскресенье, 2 декабря, в министерстве внутренних дел Грузии.

В ведомстве рассказали, что задержание проходило в гостинице "Альянс". Среди подозреваемых оказался бывший грузинский военнослужащий Лука Чхетия, который участвовал в боевых действиях на востоке Украины в составе батальона "Донбасс".

По словам членов семьи мужчины, на этих выходных он собирался принять участие в акции протеста партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение".

Между тем, как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал "Имеди", среди задержанных числятся также двое других военнослужащих, участвующих в конфликте в Донбассе. Речь идет об Игоре Орленко, Юрии Коростелове и Роланде Мелия.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в Грузии был взят под стражу также 28-летний беглый хакер Симба, он же Ярослав Сумбаев. В России молодой человек подозревается в убийстве следователя транспортной полиции Евгении Шишкиной.