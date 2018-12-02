В Кремле рассчитывают на встречу Путина и Трампа до нового саммита «двадцатки»

СЕГОДНЯ 17:33 2018-12-02T17:33:18+03:00

Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что как для российской, так и для американской стороны важно провести полноформатные переговоры в период до июня 2019 года

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В Кремле рассчитывают, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится на очередном саммите «Группы двадцати» в Осаке в июне 2019 года или ранее.

Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков в эфире телеканала «Россия 1».

«Если говорить о международных форумах, то в Осаке в июне «двадцатка», но как мне представляется, очень важно и для нас, и для них, найти какой-то вариант, чтобы встретиться до этого», - отметил Ушаков.

По его словам, несмотря на срыв президентских переговоров, американская сторона предложила не прерывать контакты между Москвой и Вашингтоном.

«Если не получается встреч на высшем уровне, то надо продолжать их на более низких уровнях. Это тоже, наверное, правильно», - добавил Ушаков.

Полноформатная встреча Путина и Трампа должна была состояться в минувшую субботу на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе. Однако 29 ноября президент США отменил запланированные переговоры из-за обострения российско-украинского конфликта в Керченском проливе.

Уже будучи в Аргентине Трамп выразил надежду, что встреча с Путины состоится в ближайшее время, если этому будут благоприятствовать обстоятельства.

Все же главы государств имели короткий разговор «на ногах»: по словам Путина, обсуждалась недавняя провокация Киева в Керченском проливе и каждый «остался при своем мнении».

В последний раз полноформатные переговоры Путина и Трампа проходили летом этого года в Хельсинки. По мнению главы российского государства, необходимость новой встречи давно назрела – обе стороны намерены обсудить вопросы глобальной стабильности и решение Вашингтона выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Кроме того, в 2021 году истекает срок двустороннего соглашения о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).