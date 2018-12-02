Матч Спартак - Локомотив: Денис Глушаков будет капитаном хозяев встречи

СЕГОДНЯ 17:59 2018-12-02T17:59:18+03:00

Денис Глушаков - в стартовом составе "Спартака" на игру с "Локомотивом". Фото: REUTERS

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2 декабря вечером в Москве на стадионе "Открытие Арена" пройдет поединок 16 тура чемпионата России по футболу между "Спартаком" и "Локомотивом". Этот поединок станет главным в туре Премьер-Лиги. Оглашен стартовый состав спартаковцев на встречу. Капитаном команды на эту игру будет, как и ранее, полузащитник Денис Глушаков. Автор громкого интервью Андрей Ещенко - вообще вне заявки на поединок.

Стартовый состав "Спартака" на матч против "Локомотива" полностью выглядит так: Ребров, Джикия, Комбаров, Кутепов, Рассказов, Глушаков (к), Фернандо, Мельгарехо, Ханни, Зе Луиш, Адриано.

Запасные игроки: Селихов, Максименко, Петкович, Джано, Самедов, Игнатов, Ломовицкий, Тимофеев, Попов, Ташаев, Мелкадзе, Педро Роша.

Сайт KP.RU проведет онлайн-трансляцию матча Спартак - Локомотив. Стартовый свисток поединка прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Напомним, что матч первого круга турнира на стадионе "РЖД Арена" завершился вничью 0:0. Последние два сезона именно эти два клуба выиграли чемпионаты России по футболу. Весной 2017 первенствовал "Спартак", а спустя год - "Локомотив".