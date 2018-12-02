Матч Спартак - Локомотив: Боккетти и Ещенко не сыграют из-за травм

СЕГОДНЯ 18:29 2018-12-02T18:29:39+03:00

Оба защитника "красно-белых" получили повреждения и сегодня, 2 декабря, будут смотреть игру с трибун

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В Москве на стадионе "Открытие Арена" сегодня, 2 декабря, будет сыгран главный матч 16 тура чемпионата России в Премьер-Лиге. "Спартак" на своем поле примет столичный "Локомотив" и в этом поединке не смогут сыграть два защитника хозяев поля. Встречу пропустят Андрей Ещенко и Сальваторе Боккетти из-за травм.

- Два защитника "Спартака" не попали в заявку на матч Премьер-Лиги против "Локомотива" из-за повреждений. У Андрея Ещенко проблемы с коленным суставом. А у Сальваторе Боккетти — ушиб голеностопного сустава, - говорится в заявлении пресс-службы "Спартака".

Сайт KP.RU проведет онлайн-трансляцию матча Спартак - Локомотив. Стартовый свисток поединка прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Напомним, что матч первого круга турнира на стадионе "РЖД Арена" завершился вничью 0:0. Последние два сезона именно эти два клуба выиграли чемпионаты России по футболу. Весной 2017 первенствовал "Спартак", а спустя год - "Локомотив".