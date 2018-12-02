В сеть утекли характеристики смартфона «Яндекс. Телефон», презентация которого состоится 5 декабря

СЕГОДНЯ 19:33 2018-12-02T19:33:56+03:00

Стоимость аппарата с 5,35 дюймовым дисплеем, процессором Snapdragon 630 и 4 Гб оперативной памяти составит 17 990 рублей

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В сети появились характеристики смартфона «Яндекс. Телефон», презентация которого намечена на 5 декабря.

Соответствующая запись со сведениями о смартфоне была случайно опубликована интернет-магазином «М.Видео». Вскоре страницу удалили, но она успела сохраниться в кеше Google.

Согласно этим данным, смартфон от Яндекса получит 5,35 дюймовый дисплей с разрешением экрана 2160х1080px, 64 Гб внутренней и 4Гб оперативной памяти. Основная камера телефона – двойная 16+5 Мп, а фронтальная – 5 Мп.

Сердцем смартфона выбран 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 630, обладающий лучшей производительностью и усовершенствованный в части энергоэффективности по сравнению с предыдущими моделями этой линейки. Также телефон будет поддерживать технологии беспроводной передачи данных малого радиуса NFC и SmartCharge. В качестве операционной системы используется Google Android, вероятно, с некоей фирменной оболочкой Яндекса.

Корпус аппарата выполнен из металла и пластика, на гранях расположены три кнопки, разъем USB Type-C и джек 3,5 мм. На задней крышке – логотип Яндекс и сканер отпечатков.

Стоимость смартфона составит 17 990 рублей. Ожидается, что дата начала продаж будет анонсирована на презентации устройства.