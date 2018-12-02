2018-12-02T19:49:45+03:00
Спорт

Матч Спартак - Локомотив: "Спартак" выигрывает 2:0 после первого тайма

Голами отметились Луис Адриано и Глушаков
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Луис Адриану отметился голом в матче против "Локомотива".Луис Адриану отметился голом в матче против "Локомотива".Фото: REUTERS
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Завершился первый тайм матча 16 тура чемпионата России по футболу, в котором "Локомотив" гостит у "Спартака". Пока что хозяева стадиона в Тушино уверенно обыгрывают своих соперников.

На 5-й минуте матча счет в поединке открыл Денис Глушаков. Он забил гол головой в падении. На 37-й же форвард "Спартака" Луис Адриану удвоил преимущество хозяев поля. На перерыв матча Спартак- Локомотив команды ушли при счете 2:0 в пользу хозяев.

Сайт KP.RU ведет онлайн-трансляцию матча Спартак - Локомотив. Стартовый свисток поединка прозвучал в 19:00 по московскому времени.

Напомним, что матч первого круга турнира на стадионе "РЖД Арена" завершился вничью 0:0. Последние два сезона именно эти два клуба выиграли чемпионаты России по футболу. Весной 2017 первенствовал "Спартак", а спустя год - "Локомотив".

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