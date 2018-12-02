"Спартак" победил 2:1 "Локомотив" в 16 туре чемпионата России

СЕГОДНЯ 20:57 2018-12-02T20:57:41+03:00

"Спартак" принимал на своем поле "Локомотив" в 16 туре чемпионата России. Фото: REUTERS

Федор Смолов в этой игре отметился незабитым пенальти

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Завершился в Москве на стадионе "Открытие Арена" главный матч 16 тура чемпионата России. "Спартак" принимал "Локомотив" и добился важной для себя победы со счетом 2:1.

На 5-й минуте матча счет в поединке открыл Денис Глушаков. Он забил гол головой в падении. На 37-й же форвард "Спартака" Луис Адриану удвоил преимущество хозяев поля. На перерыв матча Спартак- Локомотив команды ушли при счете 2:0 в пользу хозяев.

На 69-й минуте форвард "Локомотива" Федор Смолов не смог забить пенальти. Он попал в штангу с 11-метровой отметки. Но на 79-й Фарфан все-таки скивтал один мяч, сделав счет 2:1.

"Спартак", набрав 25 очков, поднялся на 4 место в турнирной таблице после второй победы при Олеге Кононове, новом главном тренере.

Сайт KP.RU провел онлайн-трансляцию матча Спартак - Локомотив. Стартовый свисток поединка прозвучал в 19:00 по московскому времени.