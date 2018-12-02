Лейбористы пригрозили Мэй парламентским разбирательством за сокрытие документов по Brexit

СЕГОДНЯ 21:09 2018-12-02T21:09:18+03:00

В случае, если законодатели не утвердят предложенный премьер-министром план выхода Великобритании из ЕС, вопрос о доверии правительству встанет в полный рост

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Представители оппозиционной лейбористской партии Великобритании с нетерпением ждут, когда правительство ознакомит парламент со всеми экспертными оценками достигнутой сделки с Брюсселем об условиях выхода королевства из Евросоюза.

В противном случае законодатели инициируют разбирательство по факту препятствования работе парламента, заявил Кир Стармер, «министр по делам Brexit» в неформальном кабинете лейбористов.

«Через девять дней парламенту предстоит принять, вероятно, наиболее ответственное решение за последние четверть века и, само собой, важно, чтобы мы полностью представляли себе правовые последствия соглашения, подписания которого добивается от нас премьер-министр», - подчеркнул Стармер.

По его словам, две недели назад парламент обязал правительство Мэй предоставить для ознакомления итоговые документы по Brexit с анализом правовых последствий их принятия. Особенно лейбористов интересует оценка, которую специально для кабмина подготовил генеральный прокурор Англии и Уэльса Джеффри Кокс.

В понедельник Кокс должен выступить в парламенте и выполнить все обязательства перед депутатами. Иначе столкновения парламента с правительством не избежать, уверен Стармер.

Разбирательство в связи с неуважением к парламенту и препятствованием его работе – редкая и продолжительная процедура, чреватая отставками в кабмине. Однако в случае провала голосования по соглашению с ЕС о Brexit, Мэй ждут еще более серьезные последствия.

«Если она (Мэй) проиграет голосование такой важности после двух лет переговоров, то в правительстве стоит поставить вопрос о доверии (премьеру)», - справедливо отмечает Стармер.

Ранее, 27 ноября, лидеры ЕС утвердили на внеочередном саммите соглашение с Великобританией по условиям выхода страны из состава сообщества. Теперь сделку предстоит одобрить британскому парламенту, однако скептический настрой в отношении документа демонстрируют не только оппозиционеры-лейбористы, но и соратники Мэй по Консервативной партии.