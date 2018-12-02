2018-12-02T21:41:15+03:00
В мире

Принадлежавший Хью Хефнеру первый номер Playboy продан на аукционе

Личные вещи основателя Playboy Enterprises ушли с молотка в Лос-Анджелесе
Денис СУХОВ
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Принадлежавший Хью Хефнеру первый номер Playboy продан на аукционеПринадлежавший Хью Хефнеру первый номер Playboy продан на аукционеФото: EAST NEWS
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Личные вещи основателя Playboy Enterprises Хбю Хефнера, включая принадлежавший ему первый номер журнала Playboy с Мэрилин Монро на обложке, проданы на аукционе Julien's в Лос-Анджелесе, штат Калифорния.

Об этом сообщается на странице аукционного дома в Instagram. В свою очереди Sky News уточняет сумму продажи – $31,2 тысячи.

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Личные вещи основателя Playboy Enterprises ушли с молотка в Лос-Анджелесе
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Кроме того, с молотка ушли печатная машинка издателя ($162,5 тысячи), его звезда на аллее славы ($57,6 тысяч), лимузин Lincoln Town Car 1998 года ($44,8 тысячи), паспорт Хефнера вместе с дорожными чеками ($16 тысяч), золотое «кольцо Виагры» с ониксом ($22,4 тысячи), знаменитая куртка-смокинг из красного шелка ($41,6 тысяч) и ряд других лотов ценой $12-38 тысяч.

«Все доходы с продаж пойдут в фонд Хью Хефнера в поддержку организаций, которые защищают гражданские права», - добавили в аукционном доме.

Напомним, основатель журнала Playboy скончался 27 сентября 2017 года на 92 году жизни. Согласно завещанию, наследство издателя в размере $43 млн досталось его детям и благотворительным организациям. Также Хефнер не оставил прозябать в нищете любящую супругу – 31-летняя вдова Кристал Харрис получила $5 млн и роскошный дом в Голливуде.

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