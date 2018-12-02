МВД Германии едва не угостило участников Исламской конференции колбасой из свинины
Организаторы 12-й немецкой Исламской конференции, проходящей под эгидой МВД Германии, едва не накормили гостей-мусульман мероприятия свиной колбасой. На досадную оплошность обратили внимание журналисты, в то время как многие верующие сочли ее проявлением неуважения.
«Накануне на Исламской конференции в Берлине в буфете снова была свинина. Подавали кровяную колбасу. Что этим хочет сказать Министерство внутренних дел? Было бы уместно проявить некоторое уважение по отношению к мусульманам, которые не едят свинину», - написал в Твиттер журналист Tuncay Özdamar, который, видимо, не в первый раз сталкивается с коварством организаторов конференции.
Фото: twitter.com/TuncayOezdamar
По данным издание Die Welt, гостям конференции было предложено 13 видов закусок, однако кровяная колбаса не была подписана, и некоторые присутствовавшие на конференции мусульмане едва ее не попробовали.
Министерство внутренних дел ФРГ уже принесло извинения тем мусульманам, чьи религиозные чувства были задеты данным упущением в буфете.