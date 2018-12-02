МВД Германии едва не угостило участников Исламской конференции колбасой из свинины

СЕГОДНЯ 22:49 2018-12-02T22:49:41+03:00

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Организаторы 12-й немецкой Исламской конференции, проходящей под эгидой МВД Германии, едва не накормили гостей-мусульман мероприятия свиной колбасой. На досадную оплошность обратили внимание журналисты, в то время как многие верующие сочли ее проявлением неуважения.

«Накануне на Исламской конференции в Берлине в буфете снова была свинина. Подавали кровяную колбасу. Что этим хочет сказать Министерство внутренних дел? Было бы уместно проявить некоторое уважение по отношению к мусульманам, которые не едят свинину», - написал в Твиттер журналист Tuncay Özdamar, который, видимо, не в первый раз сталкивается с коварством организаторов конференции.

Фото: twitter.com/TuncayOezdamar

По данным издание Die Welt, гостям конференции было предложено 13 видов закусок, однако кровяная колбаса не была подписана, и некоторые присутствовавшие на конференции мусульмане едва ее не попробовали.

Министерство внутренних дел ФРГ уже принесло извинения тем мусульманам, чьи религиозные чувства были задеты данным упущением в буфете.