Посольство РФ прокомментировало обвинения британских властей в адрес российских журналистов

2 Дек. 23:14 2018-12-02T23:14:50+03:00

Ранее Лондон заподозрил репортеров «Первого канала» в шпионаже и попытке проникновения на закрытый военный объект

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Заявления о том, что съемочная группа российского «Первого канала» якобы занималась «шпионской деятельностью» вблизи военного объекта в Великобритании, беспочвенны. Об этом заявили в российском посольстве в Лондоне.

«Подобные беспочвенные обвинения не могут не вызывать у нас обеспокоенность. Российское СМИ, имеющее выданное британскими властями официальное разрешение на осуществление журналистской деятельности, профессионально выполняло свою работу, не нарушая каких-либо законов Великобритании», - говорится в заявлении дипмиссии.

Особое возмещение дипломатов вызвал факт публикации личных данных российских журналистов, включая регистрационные номера их автомобиля. Это не только поставило под угрозу безопасность граждан РФ, но также является «вопиющим нарушением принятых в цивилизованных странах норм».

Отмечается, что данный эпизод стал частью развернутой британскими властями кампании по оказанию давления на представителей российских СМИ, работающих в королевстве. Подобные случаи должны стать предметом пристального внимания ОБСЕ, подчеркнули в посольстве.

Ранее издание Daily Mail сообщило, что подготовка очередного сюжета репортера Тимура Сиразиева и оператора Дмитрия Волкова для «Первого канала» вызвала настоящий переполох в Минобороны Великобритании.

Журналистов заметили 21 ноября вблизи штаб-квартиры 77-й бригады ВС Великобритании, специализирующейся на кибербезопасности и психологических операциях. В британском военном ведомстве заявили, что репортеры якобы пытались проникнуть на закрытую территорию базы.

В этой связи министерство потребовало от военнослужащих ни в коем случае не вступать в контакт с представителями российской прессы, а в случае обнаружения таковых в непосредственной близости от военных объектов немедленно вызывать полицию.

Сам Сиразиев подчеркивает, что ничего противозаконного или тайного рядом с британской военной базой не делал, и попасть на ее территорию не пытался. Сама же история с подготовкой его репортажа преподносится британскими СМИ неверно, добавил журналист.