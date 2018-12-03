2018-12-03T01:33:51+03:00
Происшествия

В Москве неизвестные с кувалдой ограбили церковную лавку

Разбойное нападение было совершено на Рязанском проспекте, полиция разыскивает злоумышленников
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Столичная полиция разыскивает двух грабителейСтоличная полиция разыскивает двух грабителейФото: Иван ВИСЛОВ
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Столичная полиция разыскивает двух мужчин, которые в воскресенье ограбили церковную лавку на Рязанском проспекте в Москве.

Как рассказала журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк, двое неизвестных зашли в церковную лавку и, угрожая продавцу «предметом, похожим на пистолет», разбили кувалдой витрину лавки. Забрав выручку и церковные ценности, налетчики скрылись в неизвестном направлении.

На место преступления были вызваны сотрудники правоохранительных органов. Там работает оперативно-следственная группа, опрашиваются работники торговой точки, где было совершено разбойное нападение, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

«Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание злоумышленников», - приводит слова представителя ведомства ТАСС.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в ноябре в Подмосковье были задержаны двое подозреваемых в серии краж из банкоматов, а в Москве – предполагаемый налетчик, грабивший бензозаправки.

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