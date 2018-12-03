2018-12-03T01:16:57+03:00
Спорт

УЕФА объявил о создании нового клубного турнира

Третий по статусу после Лиги чемпионов и Лиги Европы турнир будет проводиться в 2021 – 2024 годах
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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УЕФА утвердил создание третьего клубного турнираУЕФА утвердил создание третьего клубного турнираФото: REUTERS
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в воскресенье, 2 декабря, утвердил создание нового клубного турнира, третьего по статусу после Лиги чемпионов и Лиги Европы, сообщает на сайте УЕФА пресс-служба организации.

Соревнования, которые получили рабочее название UEL2 (UEFA Europa League 2), будут проводиться в 2021 – 2024 годах, причем проходить они будут по той же схеме, что и два предыдущих еврокубковых турнира.

Отмечается, что участвовать в открытом для всех национальных ассоциаций UEL2 будут 32 команды. Их разделят на восемь групп по четыре команды, а плей-офф будет проводиться начиная с 1/8 финала. Но перед этим предполагается проводить дополнительный раунд, в котором будут состязаться команды, занявшие вторые места в группах UEL2 и третьи места в группах Лиги Европы.

Победитель нового турнира получит путевку в следующий сезон Лиги Европы. За 15 игровых дней будут проводить 141 матч, а встречи будут проходить по четвергам. При этом финалы всех трех клубных турниров предполагается проводить на одной неделе: в среду – новый турнир, в четверг – матчи Лиги Европы, а суббота – день Лиги чемпионов.

Такое решение было принято на заседании исполкома УЕФА в Дублине.

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