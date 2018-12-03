В Белоруссии подсчитали «тунеядцев»

СЕГОДНЯ 04:15 2018-12-03T04:29:48+03:00

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В Белоруссии подсчитали «бездельников» и «тунеядцев». Выяснилось, что нигде не работают около 500 тысяч трудоспособных граждан республики, передает «Sputnik Беларусь» со ссылкой на заявление министра труда и социальной защиты Ирины Костевич.

Она сообщила, что с 1 января в Белоруссии появилась база данных людей трудоспособного возраста, «не занятых в экономике» республики, и любой человек может узнать о своем статусе в базе через единый портал электронных услуг. Дело в том, что с начала нового 2019 года неработающие граждане должны будут платить за газ, отопление и горячую воду по полной стоимости, тогда как до этого предоставлялись государственные субсидии.

Ирина Костевич уточнила, что если кто-то нашел себя в списках «бездельников», а он на самом деле работает, то ему нужно предъявить специальной комиссии подтверждающие трудоустройство документы, и тогда в базе исправят ошибку.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко отменил так называемый «налог на тунеядцев».