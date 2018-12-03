2018-12-03T05:50:10+03:00
Политика

На выборах в испанской Андалусии побеждают социалисты

Впервые в региональную палату прошли кандидаты от крайне правых
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Кандидаты от крайне правых празднуют успех на выборахКандидаты от крайне правых празднуют успех на выборахФото: REUTERS
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В воскресенье в испанском автономном сообществе Андалусия прошли выборы в местный парламент. К этому часу обработано уже 98,27% бюллетеней и стало понятно, что побеждает Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП).

Однако, хоть социалисты и сохранили за собой парламентское большинство, они показали худший в истории результат – 28% голосов, и могут рассчитывать лишь на 33 кресла из 109. А это грозит ИСРП потерей власти в регионе.

Зато очень довольны итогами прошедших выборов представители крайне правой политической силы «Вокс», которые прошли в парламент впервые за последние 40 лет. Крайне правые получили поддержку 11% избирателей и обеспечили себе 12 мест.

На втором месте после социалистов правая Народная партия, у нее 26 мандатов (21% голосов), замыкает тройку лидеров центристская партия «Граждане», которая получает 21 мандат (18%). Четвертое место заняла левая коалиция «Вперед, Андалусия» — 17 мандатов (16% голосов).

Как отмечают аналитики, чтобы сформировать региональное правительство, социалистам придется договариваться с другими политическими силами. В то же время, они могут потерять такую возможность, если между собой договорятся Народная партия, «Граждане» и «Вокс», которые вместе займут в парламенте Андалусии 59 кресел, передает ТАСС.

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