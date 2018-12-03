Суд в Словакии арестовал 12 активистов «Гринпис» за акцию на шахте

СЕГОДНЯ 06:00 2018-12-03T06:33:15+03:00

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В Словакии арестовали 12 активистов экологической организации «Гринпис», которые устроили акцию на одной из словацких шахт. Такое решение в воскресенье, 2 декабря, принял районный суд города Прьевидза, удовлетворив ходатайство обвинения, сообщает газета Pravda.

Дело в том, что большинство задержанных «зеленых» – иностранцы, граждане Чехии, Финляндии и Бельгии, поэтому сотрудники правоохранительных органов опасались, что они попытаются покинуть Словакию и избежать ответственности.

В среду, 28 ноября, активисты «Гринпис» забрались на башенный эксплуатационный копер угольной шахты «Новаки» и повесили там плакат с надписью о вреде таких разработок для окружающей среды. Тем самым они поставили под угрозу жизни находившихся в забое шахтеров, потому что надземная конструкция на такой вес не рассчитана и могла рухнуть.

Стоит отметить, что гринписовцы нередко устраивают рискованные и скандальные акции. Например, как ранее писал сайт kp.ru, несколько лет назад три канадских активиста забрались на одну из главных достопримечательностей Монреаля — «Биосферу» высотой примерно 50 метров. Чтобы их снять оттуда, пришлось вызвать пожарных и спасателей. На земле «зеленых» уже поджидали полицейские.

А однажды защитники природы в знак протеста против загрязнения воздуха надели противогазы на 17 статуй в Лондоне. Они нацепили респиратор даже на 5,5-метровую статую Нельсона, расположенную на вершине 46-метровой гранитной колонны на Трафальгарской площади.